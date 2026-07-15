15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anılıyor - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anılıyor

15.07.2026 23:03
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı etkinliklerinin yurt içi ve dışında coşkuyla devam ettiğini, milletin destansı direnişinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız, üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesimin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Dijital Zaman Tünelini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ses, ışık ve yeni teknolojilerle hazırlanan tüneli gezen Duran, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir kırılma noktası olduğunu ifade etti. Duran, "Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"O gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk"

15 Temmuz anma programlarının koordinasyonunun İletişim Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü aktaran Duran, "Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan, çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize, hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk" açıklamasında bulundu.

"Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım"

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Duran, "Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye, kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve unutulmayacak bir vesile olmuş oldu" diye konuştu.

"15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti"

İstanbul'dan ve diğer yerlerde gerçekleşen etkinliklerde de değinen Duran, "İstanbul'da da öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık şehitlerimizin aziz hatırası için. Bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da dron gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesimin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti. Yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten kurtulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

Duran, 15 Temmuz'un 10. yılının hatırasına rozet yapıldığını söyledi. Yakasına taktığı rozetin ne anlama geldiğini aktaran Duran, "Bu rozet Gölbaşı'nda endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden bir ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Burhanettin Duran, 15 Temmuz, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anılıyor - Son Dakika

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