Duyarlı Kuaför: Kullanılmış Jiletleri Geri Dönüştürüyor - Son Dakika
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Duyarlı Kuaför: Kullanılmış Jiletleri Geri Dönüştürüyor

Duyarlı Kuaför: Kullanılmış Jiletleri Geri Dönüştürüyor
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Hisarcık'ta kuaför Mehmet Kartal, eski jiletleri biriktirip geri dönüşüme gönderiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Kartal, kullanılmış ve körelmiş jiletleri çöpe atmak yerine teneke kutuda biriktirerek geri dönüşüme gönderiyor.

Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesi'nde 9 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Kartal, yaklaşık 3 ay önce başlattığı uygulamayla müşterilerinin tıraşında kullandığı eski jiletleri biriktirmeye başladı. Teneke kutunun ağzını kapatan Kartal, biriktirdiği jiletleri daha sonra hurdacılara teslim ediyor.

Kullanılmış jiletlerin gelişigüzel şekilde çöpe atılmasının sokak hayvanları açısından ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Kartal, jiletlerin hayvanların patilerini ve ağızlarını yaralayabildiğini, hatta ölümlerine neden olabildiğini söyledi. Mehmet Kartal, "Hayvanların yanı sıra çöp toplayan insanlar da atık jiletlerden zarar görmektedir. Hayvanların ve insanların benim çöpe attığım jiletlerden zarar görmesine gönlüm razı olmadı. Bunun üzerine 3 ay önce müşterilerimi tıraş ettiğim körelmiş jiletleri teneke kutuda biriktirmeye başladım. Daha sonra kutunun ağzını kapatarak hurdacılara veriyorum" dedi.

Mehmet Kartal'ın duyarlı davranışı, hem sokak hayvanlarının hem de atık toplayan insanların korunmasına yönelik örnek bir uygulama olarak dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duyarlı Kuaför: Kullanılmış Jiletleri Geri Dönüştürüyor - Son Dakika

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