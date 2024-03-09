Düzağaç Belde Belediye Başkanı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı 'zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma' iddiası ile makamında gözaltına alınıp ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz yıllarda AK Parti'den ihraç edilen ve bunun üzerine bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdüren Işıklı hakkında belediyede görevli memur H.A., isimli kadın 2023 Eylül ayında Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği dilekçe ile Işıklı hakkında şikayette bulundu. H.A., verdiği şikayet dilekçesinde Işıklı hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma konuları hakkında ihbarlarda bulundu. Bunun üzerine Işıklı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan dava çerçevesinde dün makamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"O gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor"
H.A., İhlas Haber Ajansı'na 2023 Eylül ayında şikayet dilekçesi ile ilgili yaptığı açıklamasında ise "Kendisi belediyenin tahsilat kasasından istediği zaman gelip, 3 bin, 5 bin TL olarak yani o gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor. Nereye kullandığı da belli değil. Ama orada çalışan arkadaşımız verilen rakamları yanındaki not defterlerine bu rakamları yazıyor. Bir müddet sonra gelip kendisi 'ne kadar oldu?' diyerek ödüyor. Normalde kasanın kapatılması lazım ama bizim kasa 15 günü de geçiyor, bir ayı da geçiyor ve öyle kapatılıyor. Normalde kasa kapatmanın bir limiti var ama biz bu limiti geçiyoruz.
Bunun yanında beldedeki sulama kuyuları mühürlü. Ama kendisi çiftçilere sulama yapmaları için mühürleri açtırdı. Bunun karşılığında çiftçilerden belli ücretler alınıyor ama ne kesilen bir makbuz var ne de bir başka belge var. Ayrıca belediyenin biçerdöverleri var 2 tane ve bunlar 2 yıldır çalışıyor. Ama resmiyette hiçbir zaman makbuz kesilmedi. Ben bunları Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği şikayet dilekçesinde de belirttim" ifadelerine yer vermişti. - AFYONKARAHİSAR
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