Düzce Belediye Başkanı Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı. Özlü, Ramazan Bayramı'nın milli birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirmesini, İslam aleminde yaşanan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

Başkan Faruk Özlü, mesajında "Ramazan-ı Şerif; bizim kültürümüzde nefsimizi terbiye ettiğimiz bir fırsat, günahlarımızdan tövbe etmemize vesile müstesna sürelerden biridir. Yüce Allah'a şükür ederken dualarda bir araya geldiğimiz bir paylaşma ayını daha geride bırakırken sağlıkla, huzurla eriştiğimiz Ramazan Bayramı'mızın aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu güzel, mübarek günlerin başta Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için, güzel ülkemiz ve aziz milletimiz için, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için barışa vesile olmasını ümit ediyorum. Dili, dini, ırkı ve hangi coğrafyada olursa olsun Dünya'da yaşanan acıların sona ermesi, adil bir yaşamın tüm insanlığa tahsis edilebilmesi en büyük temennimdir. Ramazan bayramımızın güzel geçmesini diliyor, bayramınızı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE