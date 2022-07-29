Miniklere polislik anlatıldı - Son Dakika
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Miniklere polislik anlatıldı

29.07.2022 10:37
Miniklere polislik anlatıldı

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bir ilke imza atarak minik öğrencilere güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği ile ilgili bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bir ilke imza atarak minik öğrencilere güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği ile ilgili bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğünden gelen personel miniklere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Kulübü ile çocuklara yönelik güvenli internet kullanımı ile ilgili eğitim verdi. Sosyal medya bağımlılığıyla ilgili "Güvenli İnternet Kullanımı" konulu sunumların yapıldığı eğitimde polislik mesleği ile ilgili de tanıtım gerçekleştirildi. Çocuklara polislik mesleği, polislerin yaptığı çalışmalar ve işler aktarılırken özellikle trafik ile ilgili eğitimler uygulamalı olarak gösterildi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü, eğitici etkinlikler yapacaklarını kaydetti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Çocuk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklere polislik anlatıldı - Son Dakika

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