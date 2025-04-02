Düzce Belediyesi, Düzcespor Taraftarlarına Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi 3. Ligde mücadele eden Düzcespor'u yalnız bırakmayarak stada gidecek olan taraftarlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

Düzce Belediyesi'nin spora olan katkısı devam ediyor. TFF 3. Ligde bugün evinde Bornova 1877 ile karşılaşacak olan Düzcespor taraftarlarının stada ulaşımı ücretsiz sağlanıyor. Düzce Belediyesi tarafından belediye önünden saat 13.00'a kadar ücretsiz ulaşım desteği veriliyor. Cedidiye meydanına gelen taraftarlar stada götürülüyor. - DÜZCE