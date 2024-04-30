Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Elini Uzatıyor

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Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eliyle ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Düzce Belediyesi, gerek ayni yardımları, gerekse sosyal hizmetler ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilen yardım ve hizmetler, binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman oluyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri ile gönüllere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 4 ayda yaptığı yardımlara ilişkin verileri paylaştı. Ekonomik durumu yeterli olmayan aileler için açılan 'Hayır Çarşısı'nda, 1859 kişinin kıyafet, 1844 kişinin ayakkabı, 10 öğrencinin ise çanta ihtiyacını karşılayan müdürlük, 10 bin aileye de gıda kolisi dağıtarak erzak ulaştırdı.

130 ev temizlendi

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara da destek olan müdürlük, 130 haneye ev temizliği hizmeti verdi.

Yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan vatandaşlar için verilen, saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetlerini kapsayan öz bakım hizmetinden ise 421 kişi faydalandı.

2 öğün yemek

Aynı zamanda evde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günde 2 öğün olmak üzere 30 bin 566 adet 'sıcak yemek' servisi yapan müdürlük, Ramazan ayında ise 7 bin 200 adet iftar yemeğini evlere kadar götürdü. Taziye evlerinde ise 18 bin 800 adet pide ve ayran ikramında bulunuldu.

Özel günlerde organizasyonlar

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel günler dolayısıyla düzenlediği organizasyonlarda da ikramlarda bulundu. Kandiller ve özel günlerde camilerde stant açan müdürlük ikramlıklarını paylaştı. Görme engelli vatandaşlar, dezavantajlı kadınlar, hizmet götürülen yaşlılar ve çölyak hastaları için yemek organizasyonu düzenlendi. Çocuklara yönelik de etkinlikler gerçekleştiren müdürlük, çocuklara oyuncak, balon, bayrak, pamuk şeker ve patlak mısır dağıtımı yaptı. Özel eğitim okullarına talep edildiği durumlarda patlak mısır, pamuk şeker ve çadır desteği sunuldu. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Kusursuz Kafe personeli ziyaret edilerek, hediye takdim edildi. Ayrıca belediyeye bağışları ile maddi destek veren iş insanlarına kahvaltı organizasyonu yapılarak, teşekkür plaketleri takdim edildi. - DÜZCE