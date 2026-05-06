Bu yılın teması 'Annemle birlikte en güzel gün'

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programına ev sahipliği yapacak. 7-12 yaş arası çocuklar ve anneleri için özel hazırlanan 'Annemle Birlikte En Güzel Gün' temalı etkinlik 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi, sosyal farkındalık çalışmalarını her özel günde hazırladığı etkinliklerle şehrin tüm paydaşları ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerini sürdüren Çocuk Üniversitesi, Anneler Günü münasebetiyle bir dizi etkinlik hazırladı. Eğlenceli atölyelerden sürpriz hediyelere, hatıra köşesinden anne-çocuk keyifli zaman etkinliklerine kadar birçok içeriğin yer alacağı etkinlik, 7-12 yaş arası çocuklar ve annelerine özel olarak hazırlandı.

Cumhuriyet Mahallesi, 1933. Sokak No: 17 adresindeki Çocuk Üniversitesinde gerçekleştirilecek ve kontenjanlarla sınırlı olan etkinliklerden faydalanmak isteyenler bilgi alarak, kayıt oluşturabilecekler. - DÜZCE