BELMEK kursiyerlerine yangın eğitimi

13.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
Düzce Belediyesi, BELMEK kursiyerlerine yönelik yangın eğitimleri düzenleyerek, yangınlara karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmayı hedefledi. Teorik ve uygulamalı eğitimle kursiyerlere yangın türleri, müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında bilgi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından, BELMEK kursiyerlerine yönelik teorik ve uygulamalı yangın eğitimi gerçekleştirildi. Çıkabilecek yangınlara karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim, alanında uzman ekipler tarafından verildi.

Eğitimin teorik bölümünde kursiyerlere; yangın türleri, yangın anında yapılması gereken doğru davranışlar ile yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkin kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, panik anında doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Uygulamalı eğitimde ise kursiyerler, öğrendikleri bilgileri birebir uygulama fırsatı buldu. Yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü şekilde müdahale eden kursiyerler, acil bir durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimledi. Gerçekleştirilen eğitimle, kursiyerlerin yangınlara karşı farkındalığının artırılması, bilinçli müdahale yeteneğinin kazandırılması ve can ile mal güvenliğinin en üst düzeyde korunması hedeflendi. Eğitim programının, toplum genelinde afet ve acil durumlara karşı hazırlık kültürüne katkı sağlaması amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel, Son Dakika

