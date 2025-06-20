Düzce Belediyesi Yazın Sineklerle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Düzce Belediyesi, yazın artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sineklerin 1 bardak suda bile yüzlerce yumurta bırakabileceğini ifade ederek, vatandaşları açık kapları kapatmaları ve tuvalet kuyularını doldurmaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artış gösteren karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki ilaçlama sorumlusu Eyüp Topal, özellikle su birikintilerinin sivrisinek üretimi açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Topal, yaptığı açıklamada karasinek ve sivrisinekle mücadelede belediyenin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, vatandaşların da basit önlemlerle bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini söyledi. "Şu anda arkamda görmüş olduğunuz variller, kovalar, lastikler sivrisinek üretim alanındaki en büyük etkilerdir" diyen Topal, sivrisineklerin 1 bardak suya bile 100 yumurta bırakabildiğini ve bu yumurtalardan 15 gün içinde ergin sineklerin çıkabildiğini vurguladı.

Su birikintilerine dikkat

Vatandaşlardan, özellikle yağmur suyu biriktirmek amacıyla kullanılan varil, bidon ve kovaların ağzını kapalı tutmalarını isteyen Topal, açık kalan bu kapların sivrisineklerin yumurta bırakması için ideal alanlar oluşturduklarına dikkat çekerek, "Kapalı kaldığı sürece sivrisinek ulaşımı ve üremesi olmaz" dedi. Yaz boyunca Düzce genelindeki 63 mahallede yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü, kış aylarında ise kanalizasyonlar ve ahırların ilaçlandığını kaydeden Topal, bazı bölgelerde kanalizasyon sistemine geçilmesine rağmen eski tuvalet kuyularının kapatılmadığını ve bu durumun sivrisinek üretimini artırdığını söyledi. Topal, vatandaşların bu kuyuları mutlaka doldurmaları gerektiğini vurguladı.

Karasinekler gübreliklerde ürüyor

Karasineklerin özellikle organik çöpler ve gübreliklerde ürediğini ifade eden Topal, şehir merkezindeki ve 17 mücavir alandaki ahırların düzenli olarak ilaçlandığını belirtti. "Gübrelik alanların dağınık ve kontrolsüz olması, karasinek ve kör sinek popülasyonunu artırır" diyen Topal, vatandaşlardan bu alanları düzenli tutmalarını istedi.

"İş birliği içinde olalım"

Belediyenin halk sağlığını korumak adına üzerine düşeni yaptığını ifade eden Eyüp Topal, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu mücadele sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların iş birliğiyle başarıya ulaşabilir" diyerek Düzce halkına çağrıda bulundu. - DÜZCE