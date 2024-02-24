Düzce\'de 113 Yıllık Kandil Geleneği Devam Ediyor

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Düzce(İHA) – Düzce'de 113 yıldır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. Mahalle sakini çocuklar ve yaşlılar bir sofra etrafında buluşarak bu geleneği sürdürüyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Beraat Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar. Mahalleli çocukların kurduğu sofrada pilavlar yeniliyor, dualar ediliyor.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, geleneğinin bu yıl 113. yılı olduğunu belirterek, "Öncelikle Berat Kandili ülkemizin ve bütün Müslüman alemine hayırlar getirsin. İnşallah beraat edenlerden oluruz. Bu Geleneğimiz 113 yıldır devam etmektedir. Yine evlerden yapılan pilavlar, ayran ve tatlılarla birlikte camimizde huzur içerisinde namazımızı kıldık. Mevlidimizde başlayacak. Diğer mahallelerden de buraya iştirak eden çok vatandaşlarımız var. Bu geleneğimizi biz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Çocuklarımız cıvıl cıvıl. Zaten ellerinde tepsilerle geliyorlar. İnşallah diğer camilerimize de örnek olur diye düşünüyorum. Yani biz tarihimizi, geçmişimizi unutmayalım. Bu geleneğimizde yardımı olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı sayısı sürekli olarak artmaktadır" dedi.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Beraat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi. - DÜZCE