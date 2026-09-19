Düzce’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Anıtpark'ta gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, gaziler, gazi ve şehit yakınları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anıtpark'taki törende Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Makas, vatan uğruna fedakarca görev yapan gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu belirterek tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehit ve Gaziler İçin Kur'an-ı Kerim Okundu

Gaziler Günü kapsamında Düzce Merkez Büyük Camii'nde de program düzenlendi. Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

Düzce'de gerçekleştirilen programlarla, vatan savunmasında fedakarlık gösteren gaziler anılırken, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler de dualarla yad edildi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı Ortalık karıştı Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
İsrail ordusunda kriz büyüyor Terhis ve izinler iptal edildi İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24’er yıl hapis 16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24'er yıl hapis
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 16:05:52. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement