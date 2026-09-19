Düzce’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı

ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Anıtpark'ta gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, gaziler, gazi ve şehit yakınları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anıtpark'taki törende Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Makas, vatan uğruna fedakarca görev yapan gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu belirterek tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehit ve Gaziler İçin Kur'an-ı Kerim Okundu

Gaziler Günü kapsamında Düzce Merkez Büyük Camii'nde de program düzenlendi. Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

Düzce'de gerçekleştirilen programlarla, vatan savunmasında fedakarlık gösteren gaziler anılırken, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler de dualarla yad edildi.