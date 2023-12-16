Düzce\'de 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Öğrencileri Mevlana Haftası Etkinlikleri Düzenledi

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Düzce'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri "Mevlana Haftası" etkinlikleri düzenlendi.
Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı Mevlana Haftası etkinliğinde minikler ilk olarak Mevlana Celaleddini Rumi'nin 7 öğüdünü canlandırdı.
Miniklerin gösterileri katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilirken, program semazen gösterimi ve ney konseri ile sona erdi. - DÜZCE
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