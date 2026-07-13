1830 Rakımda şenlik

Düzce Valisi Mehmet Makas, Gölyaka ilçesinde bu yıl 89'uncusu düzenlenen Geleneksel Kardüz Yayla Şenlikleri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. 1830 metre rakımdaki Kardüz Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

Gölyaka Belediyesi ile Kardüz Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyona Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ve çok sayıda protokol üyesi iştirak etti.

Vali Mehmet Makas, geleneksel etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti. Bu tür organizasyonların kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini ve dayanışma kültürünü yaşattığını vurgulayan Makas, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şenlikte yüzlerce kişi aynı anda horon oynadı.

Her yıl binlerce vatandaşı ağırlayan Kardüz Yaylası, doğal güzellikleri ve serin havasıyla Düzce'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Geleneksel Kardüz Yayla Şenlikleri de bölgenin kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sağlarken, yerel turizmin gelişmesine destek oluyor. - DÜZCE