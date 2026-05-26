Düzce'de Bal Ve Balmumu Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Bal Ve Balmumu Üretimi Artıyor

Düzce\'de Bal Ve Balmumu Üretimi Artıyor
26.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yığılca'da 58 bin arılı kovanla yıllık 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi yapılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 58 bin adet arılı kovanda yıllık ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi gerçekleştiriliyor.

Genetik çeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi" kapsamında geliştirilen Yığılca Arısı Halk Elinde Koruma Alt Projesi çerçevesinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü proje uzmanlarınca Yığılca ilçesinde arılıklarda denetimler ve kontroller gerçekleştirildi.

Arıcılığın katkısı büyük

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede "Düzce'de 836 işletmede toplam 58 bin adet arılı kovan bulunmakta olup, yıllık ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimle il ekonomisine önemli katkı sağlanırken, 11 işletmede yıllık 19.200 adet ana arı üretimi ile arıcıların damızlık ana arı ihtiyacı da karşılanmaktadır. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesine dahil olan ve sözleşme imzalayan arıcılara kovan başına ilave koruma desteği verilecektir. Projeye kayıtlı olan 49 arı yetiştiricisine 2 bin 605 kovan için toplam 1 milyon 302 bin 500 TL gen kaynağını koruma desteği verilecektir" denildi.

Morfolojik, biyolojik ve genetik özellikleri ile diğer arı ırklarından ayrılan Yığılca Bal Arısı, 27 Eylül 2017 tarihinde Yığılca ilçesinde oluşturulan 15 kilometre yarıçaplı izole bölgede koruma altına alınmış, 25 Ekim 2022 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillenmiştir.

Yığılca Bal Arısı, Düzce için önemli bir genetik miras niteliği taşımakta. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Düzce, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Bal Ve Balmumu Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Bal Ve Balmumu Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.