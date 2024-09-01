Düzce'de balıkçılar av sezonuna başladı

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Av sezonunun başlaması ile birlikte Düzceli balıkçılar Karadeniz'e açılarak "vira bismillah" dedi. 15 Nisan'dan bu yana süren avlanma yasağının sona ermesiyle Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar törenle denize açıldı.

Balık avlanma sezonunun 1 Eylül itibari başlamasından dolayı Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar törenle denize açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ve protokol üyelerinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Akçakoca Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, Balıkçı barınağının fırtınalar nedeniye hasar gördüğüni belirterek, barınağa bakım yapılması gerektiğini açıkladı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Ercan Öztürk, "Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca'da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da, "15 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile sona eriyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerdeki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz, Balıkçıların liman sorununu biliyoruz yıl içinde limanda bakım çalışmaları yapılacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı ve ardından dualarla balıkçılar Karadeniz'e açıldı.