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Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi. Atışlarda dereceye giren polislere ödülleri Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından verildi.

Düzce\'de Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi
14.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi. Atışlarda dereceye giren polislere ödülleri Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından verildi.

Cumhuriyetin 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü de polisler arasında atış yarışması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeller arasında Cumayeri Açık Atış poligonunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren personeli Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ödüllendirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi - Son Dakika
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