Girişimci kadınlar hikayelerini paylaştı

17.05.2026 10:57  Güncelleme: 10:58
Düzce Valiliği himayesinde, üniversite ve belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Emeğin Kadın Hali Söyleşi Programı'nda kadın emeği, girişimcilik ve destek mekanizmaları ele alındı.

Düzce Valiliği himayesinde, Düzce Üniversitesi ve Düzce İl Özel İdaresi işbirliği ile Düzce Belediyesi'nin de destek verdiği 'Emeğin Kadın Hali Söyleşi Programı' düzenlendi.

'Emeğin Kadın Hali Söyleşi Programı' Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir kamu kurumları olarak kadınları ve emeklerini desteklemek için sürekli olarak çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, her alanda var olmanın kadının yaradılışında olduğunu, her kadının vatanı, bayrağı, ailesi ve geleceği için elini her zaman taşın altına koyduğuna dikkat çekti.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç kadın emeğinin öneminden ve belediye bünyesinde oluşturulan destek mekanizmalarından bahsederek; "Düzce'de tasarlayan, üreten, hobisini mesleğe dönüştürerek ekonomik kazanç elde eden her bir kadın girişimcimiz bizim çok kıymetlidir. Düzce Belediyesi olarak kadınların iş gücüne katılması, emek piyasasında kendine yer açması konusunda desteğimizin en büyük kanıtı da Belmek kurslarımızdır. Bugün 7 farklı noktada, 30 branşta yaklaşık bin 500 kursiyerimiz eğitim almaya devam ediyor, kendini geliştiriyor. Elbette bu noktada sadece üretim yetmez. Başkanımız Faruk Özlü'nün öngörüsü ve vizyonu çerçevesinde el emeği ürünleri tüketiciye ulaştırmak için birden fazla proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı'nın haftada üç gün kadın emeği ürünlerinin satışı için kullanılacak olmasıdır. Kadınların üretimin her aşamasında yer almasını önemsiyor ve destekliyoruz. Sevgiyle, emekle işlenen gelecekte bir nebze olsun katkımızın olması en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Toplantı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

