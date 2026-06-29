Düzce\'de Geleneksel Pilav Günü Etkinliği

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin sosyal ve mesleki dayanışmasını artırmak amacıyla Sosyal Komite tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği", müdürlük ek bina bahçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Düzce'nin önemli yöresel değerlerinden biri olan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Konuralp Pirinci ile hazırlanan Konuralp Pilavı personellere ikram edildi. Bu yıl pilav ikramının yanı sıra aşure de katılımcılara sunularak birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü pekiştirildi. Programa katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, personellerle bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etti. İl Müdürü Uzun, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ailesi olarak oluşturulan samimi çalışma ortamından, personelin özverili katkılarıyla hayata geçirilen başarılı çalışmalar ve projelere birlikte imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm personele teşekkür etti.

Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, personel arasındaki birlik ve dayanışmanın artırılması amacıyla geleneksel hale getirilen etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sosyal Komitesi tarafından düzenlenen benzer etkinliklerin, önümüzdeki dönemde de kültür, sanat, sosyal sorumluluk ve kurum içi dayanışmayı destekleyen faaliyetlerle devam etmesi hedefleniyor. - DÜZCE