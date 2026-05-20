Düzce\'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde kapalı pazar yerinde jandarmadan KADES ve kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi yapıldı.

Çilimli İlçesi kapalı pazar yerinde jandarma ekipleri stant açarak vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte, özellikle kadınların güvenliği ve farkındalık oluşturulması amacıyla "KADES" (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve hakların korunması konusunda önemli bilgiler aktarıldı. "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarıyla, toplumda şiddete karşı bilinç oluşturulması hedeflendi.

Ayrıca jandarma ekipleri, vatandaşlara kendi görev alanları ve sundukları hizmetler hakkında da tanıtım yaptı. Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören stant hem bilgilendirme hem de farkındalık oluşturma açısından büyük beğeni topladı. - DÜZCE