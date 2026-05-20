Düzce'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık

Düzce\'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık
20.05.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Düzce'de KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak kadınları bilinçlendirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde kapalı pazar yerinde jandarmadan KADES ve kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi yapıldı.

Çilimli İlçesi kapalı pazar yerinde jandarma ekipleri stant açarak vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte, özellikle kadınların güvenliği ve farkındalık oluşturulması amacıyla "KADES" (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve hakların korunması konusunda önemli bilgiler aktarıldı. "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarıyla, toplumda şiddete karşı bilinç oluşturulması hedeflendi.

Ayrıca jandarma ekipleri, vatandaşlara kendi görev alanları ve sundukları hizmetler hakkında da tanıtım yaptı. Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören stant hem bilgilendirme hem de farkındalık oluşturma açısından büyük beğeni topladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:16:33. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kadına Şiddete Karşı Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.