Düzce'de koruma altındaki çocukların evine giden Elif Makas taleplerini dinledi - Son Dakika
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Düzce'de koruma altındaki çocukların evine giden Elif Makas taleplerini dinledi

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Düzce\'de koruma altındaki çocukların evine giden Elif Makas taleplerini dinledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı evi ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe'nin eşlik ettiği ziyarette Makas çocuklarla sohbet edip taleplerini dinledi, kurum personeline teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, devlet koruması altında bulunan çocukların yaşadığı evi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, devletimizin koruması altında bulunan çocukların yaşadığı evi ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe'nin eşlik ettiği ziyarette Elif Makas, çocuklarla bir süre sohbet ederek onların talep ve beklentilerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Makas, evin sıcak ve güvenli bir ortam sunması için görev yapan kurum personeliyle de görüştü.

Elif Makas, çocukların bakım ve gelişimi için özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Her bir evladımızın mutluluğu için gayret ediyoruz"

Vali Mehmet Makas, devlet korumasındaki çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasının önemine dikkat çekerek "Aziz milletimizin emaneti her bir evladımızın mutluluğu ve yarınlara hazır olmaları için yuva sıcaklığında hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Hizmet eden, emek veren mesai ve yol arkadaşlarımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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