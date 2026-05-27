Düzce\'de Kurban Kesiminde 57 Yaralı

Düzce'de kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu veya hayvanların darbesiyle yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların acil servise gülümseyerek gelmesi dikkat çekti.

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için harekete geçen vatandaşlardan bazıları, kesim işlemini kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken talihsiz kazalar yaşadı. Kent genelinde elinden ve bacağından yaralanan ya da kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan toplam 57 kişi, Düzce'deki hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kendi imkanlarıyla gelen acemi kasapların yaşadıkları talihsiz kazaya ve yaralarına rağmen hallerine gülmeleri ve kameralara tebessüm etmeleri dikkat çekti. Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, "Hayvanı çıkartmaya çalışırken tekmeledi. Kolu kırıldı. Hayvanı çıkarttık, keserken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavi oldum" ifadelerini kullandı.

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. - DÜZCE