Düzce\'de Marka ve Patent Kurumu Başkanı\'na Üretim Tesisleri ve Antik Kentler Tanıtıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu tarafından Marka, Patent ve Coğrafi İşaretler Bölgesel Bilgilendirme Seminerine katılmak üzere Düzce'de bulunan Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'a Düzce'deki çeşitli üretim tesisleri ve Antik Kent tanıtımı yapıldı.

Gerçekleştirilen info turuna Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ve Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun katılım sağladı.

İlk ziyareti Konuralp Bölgesinde Düzce İl Özel İdaresi işletmesindeki çeltik fabrikasına yapan heyet burada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik'ten tesis hakkında bilgiler alan Prof. Dr. Zeki Durak ve DTSO Yönetimi, tesiste detaylı incelemelerde bulundu. Çeltik Fabrikasının ardından bölgenin tek Roma Antik kenti olma özelliğini taşıyan ve kazı çalışmaları halen devam eden Prusias ad Hypium Antik Kentini ziyaret eden heyete burada Düzce Belediye Kültür Müdürü Burçin Sarıcan eşlik etti. Sarıcan, Antik Kent ve yapılan kazı çalışmaları hakkında DTSO heyetine bilgiler verdi.

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan Düzce Bıçağını sanatsal olarak yaşatmaya devam eden Toprak Bıçak'ı ziyaret eden heyet üretim ve işleme sanatı hakkında işletme sahibi Mehmet Şeker'den bilgiler aldı. - DÜZCE