Düzce'de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü - Son Dakika
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Düzce'de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü

01.04.2022 11:13
Düzce'de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Ramazan ayında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Ramazan ayında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Düzce'de Ramazan ayında yapılacak faaliyetler ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Alay Komutanı Naci Akkaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Ramazan ayında yürütülecek faaliyet ve programların değerlendirildiği toplantıda önemli kararlar alındı. - DÜZCE

Düzce'de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü

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Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü - Son Dakika


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