Düzce\'de sıcak hava nedeniyle Akçakoca sahillere akın etti

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Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesi ile birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti.

Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti. - DÜZCE