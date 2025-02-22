DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle 12 mahallede su kesintisi yapılacak.
Düzce Belediyesi ana su hattında yaşanan arıza nedeniyle Kültür, Şerefiye, Karaca, Hamidiye, Beyciler, Sancaklar, Çavuşlar, Çamköy, Körpeşler, Karahacı Musa, Yenimahalle ve Fatih Mahallelerine geçici bir süre su verilemeyeceğini duyuruldu.
Ekiplerin meydana gelen arızaya müdahale ettiği, suların yeniden şebekeye verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce'de Su Kesintisi: 12 Mahallede Sular Kesildi - Son Dakika
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