Düzce\'de \'Yurdum Dolabım\' Projesi

17.03.2026 13:35
Düzce Üniversitesinde öğrenciler, israfı önlemek ve yardımlaşmayı artırmak için proje başlattı.

Düzce Üniversitesinde eğitim gören kız öğrenciler, Ramazan ayının manevi ikliminde israfı önlemek ve yardımlaşmayı artırmak amacıyla "Yurdum Dolabım" projesini başlattı. Yurtta kalan öğrenciler, kullanmadıkları temiz kıyafet ve eşyaları oluşturulan alanda takas ederek veya bağışlayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oluyor.

Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteliler, kullanmadıkları ancak temiz ve giyilebilir durumdaki kıyafet, çanta ve aksesuarları yurtta oluşturulan özel alanda diğer öğrencilerle buluşturuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençten" projesi kapsamında başlatılan etkinlikte öğrenciler, eşyalarını ihtiyaç duyan arkadaşlarıyla takas etme veya karşılıksız bağışlama imkanı buluyor.

"Amacımız, yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamak"

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Yağmur Gökdağ, projeye Ramazan ayında başlamalarının bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, "Bu proje daha etkili olur diye Ramazan ayında başladık. Proje kapsamında yurtta kalan öğrenciler giymedikleri, kullanıma uygun eşyaları, kıyafetleri, çantaları ve aksesuarları diğer öğrencilerle takas edebilir ya da bağışlayabilir. Amacımız, yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamak" dedi.

"Paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Zeynep Ünal ise projeye katılan öğrencilerin mutluluğuna dikkati çekerek, "Burada eşyalarımız yeni sahipleriyle buluşuyor. Ramazan ayında paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle arkadaşlarımızın yüzündeki mutluluğu gördükçe biz de daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Endüstri Mühendisliği öğrencisi İlayda Doğan da, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gençten" projesi kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, "Kullanılmış ancak hijyenik durumda olan kıyafetlerimizi burada takas ediyor ya da ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlıyoruz. Amacımız paylaşmak ve geri dönüşümü sağlamak" şeklinde konuştu.

"Yurdum dolabım, paylaştıkça çoğalır"

Sağlık Yönetimi öğrencisi Feyza Aydın ise projenin sloganına vurgu yaparak, "Yurdum Dolabım, paylaştıkça çoğalır sloganıyla hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız kullanıma uygun kıyafetlerini getiriyor, isterlerse takas edebiliyor. Eşyalar burada yeniden hayat buluyor, israfı önlüyoruz. Ramazan ayında başlatmamız birlik ve beraberliği güçlendirdi. En büyük kazancımız arkadaşlarımızın yüzündeki tebessüm" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

