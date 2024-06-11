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Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 45 kişilik grup Cedidiye Cami önünden gönderildi.

Düzce'den kutsal topraklara gidecek kafileler için uğurlama programları devam ediyor. Bu çerçevede son 45 kişilik kafile Cedidiye Cami önünde yapılan program ile uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Programda konuşan İl Müftüsü Osman Aydın; "İslam'ın 5 şartından birini yerine getirmek üzere yolculuğa çıkacak olan hacı adaylarımızın yolculukları sıradan bir yolculuk değildir. Hac yolculuğu bir dua yolculuğudur, bu yolculuk bir tevbe yolculuğudur, bu yolculuk muhasebe yolculuğudur, bu yolculuk rahmet, mağfiret yolculuğudur. Hac yolculuğunuz mübarek olsun. Gittiğiniz kutsal topraklardan Hz. Ebubekir'in doğruluğu, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Osman'ın haya duygusunu ve Hz. Ali'nin ilimi ve cesaretini bürünmüş olarak gelirsiniz inşallah" dedi.

Uğurlama programı yapılan dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için otobüslerle uğurlandı. - DÜZCE