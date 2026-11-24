Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda öğretmenlerin eğitimden ekonomiye, üretimden toplumsal gelişime kadar üstlendiği önemli role dikkat çekti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ayrı ayrı kutlama mesajları yayımladı. İki başkan da öğretmenlerin yalnızca eğitim hayatında değil, şehrin ekonomik ve toplumsal geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Şengüloğlu: "Ekonominin temeli sınıflarda atılıyor"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, eğitimin güçlü bir toplumun ve sürdürülebilir ekonomik gelişimin temelini oluşturduğunu belirtti. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını; karakter, merak, çalışma ahlakı ve sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade eden Şengüloğlu, toplumun üretim gücü, ticari ahlakı ve yenilik kapasitesinin sınıflarda atılan temeller üzerinde yükseldiğini kaydetti.

Düzce'nin ekonomik rekabet gücünün nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu belirten Şengüloğlu, mesleki eğitimin sanayiyle buluşmasının ve gençlerin üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesinin öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Eğitim ile ekonomi arasındaki bağı güçlendirmeyi şehrin kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Şengüloğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yıldırım: "Her işletmenin arkasında bir öğretmenin emeği var"

DTSO Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ise bir şehrin gerçek zenginliğinin fabrikalarından ve iş yerlerinden önce yetiştirdiği insanlarda saklı olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin çocuklara bilgi, nezaket ve çalışma disiplini kazandırarak geleceğin toplumunu şekillendirdiğini belirten Yıldırım, üyelerin büyüttüğü her işletmenin arkasında bir öğretmenin emeği bulunduğuna dikkat çekti.

İlkokul öğretmenlerinden mesleğin inceliklerini öğreten usta öğreticilere kadar tüm eğitimcilerin Düzce'nin ortak geleceğine katkı sunduğunu kaydeden Yıldırım, öğretmenlerin emeğini ekonomik kalkınmanın görünmeyen ancak belirleyici gücü olarak değerlendirdi.

Yıldırım, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle anarken, görevini sürdüren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.