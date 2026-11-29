Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet birimlerinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve personelden bilgi almak amacıyla Kaynaşlı ve trafik birimlerinde temaslarda bulundu.

Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Ergüder, güvenlik, trafik ve asayiş konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde kent genelinde güvenlik ve trafik hizmetlerine ilişkin konular ele alınırken, görevli personelin çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.