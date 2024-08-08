Düzce İl Özel İdaresi Köylerde Durak ve Bank Eksikliklerini Giderdi

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Düzce İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla köylerde durak ve bank eksiklikleri önemli ölçüde giderildi.

Düzce'de Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sürüyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından kendi öz kaynaklarıyla yolcu bekleme durağı ve banklar yapıldı. Üretimi tamamlanan toplamda 77 adet durak ve 245 adet bank, İdare sorumluluğundaki köylere dağıtıldı. Bu adım, köylerdeki sosyal ve dinlenme alanlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir katkı sağladı.

İl Özel İdaresi, bu tür hizmetlerle köylerdeki yaşam kalitesini artırmayı ve halkın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek. - DÜZCE