Düzce İtfaiyesi Kurban Bayramı\'nda 36 Vakaya Müdahale Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazası, kurtarma ve yangın olmak üzere toplam 36 vakaya hızlıca müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 görevinin başındaydı. Ekipler bayram süresince vatandaşların güvenliğinin yanı sıra yangınlar için de teyakkuz halindeydi.

Çeşitli nedenlerle meydana gelen 4 adet trafik kazasına ihbarların alınması ve ihtiyaç duyulması üzerine müdahale için harekete geçen ekipler, 3 kazaya müdahale de bulunurken, bir vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Ekipler ayrıca, şehir genelinde 15 hayvanın da kurtarılmasını sağladı.

Bayram tatili genelinde İtfaiye ekipleri il genelinde toplam 36 vaka ihbarını değerlendiren ekipler, 16 yangın ihbarını değerlendirirken, 3'ü bina biri atölye-imalathane 10'u da kuru otların yakılması neticesinde çıkmış olan 14 yangına müdahale de bulunmuş oldu.

Ekipler, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması önceliğinde hareket ederken, tali görevlerinin de aksamadan yerine getirilmesini sağladı. - DÜZCE