Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, 23. dönem AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay\'ı ağırladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, 23. dönem AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay'ı ağırları. Erbay burada yaptığı konuşmada "Türk milleti, artık at sırtından inmiş, Kaan ile göklere hükmetmeye başlamıştır" dedi.

Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, 28 Şubat haftasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, 23. Dönem Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay Hocayı ağırladılar.

1993-1996 yıllarında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı olan Prof. Dr. Celal Erbay, 1997, 28 Şubat post modern darbesinin, sosyo hukuki tahlilini yaparak; otoriter - totaliter ve despot idareler karşısında halk iradesinin gücüne vurgu yaparak "İslam kültürü potasında erimiş, kadim Türk milletini zor duruma düşürmek, büyümesi ve gelişmesini engellenmek için yapılan darbe dönemleri sona ermiştir. 1997 yılı 28 Şubatta post modern darbe yapanların tamamı hapishanelerde yaptıklarının bedelini ödemektedirler. Otoriter ve totaliter despot idarelere son veren Türk milleti, artık at sırtından inmiş, Kaan ile göklere hükmetmeye başlamıştır" dedi.

Gecenin sonunda Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Burhan Tutkun ve sivil inisiyatif grubu organizatörü Mehmet Akbacak gecenin anısına hediye verdiler. - DÜZCE