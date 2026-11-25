Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri, TBMM'de Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, Düzce'nin ticaret, sanayi, ihracat ve yatırım potansiyelini geliştirecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Ankara'da Düzce milletvekilleriyle bir araya gelen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni dönem yönetimi, kentin ekonomik gelişimine yönelik konuları değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan ile görüştü.

İlin ticaret ve sanayi potansiyeli ele alındı

Görüşmelerde, Düzce'nin ve kentte faaliyet gösteren işletmelerin ortak menfaatleri doğrultusunda güç birliği yapılması, sürekli istişare halinde olunması ve yeni dönemde ortak projelerin geliştirilmesi konuları gündeme geldi.

Milletvekili Ayşe Keşir, DTSO'nun yeni dönem yönetimini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Düzce'nin ihracattaki başarısına ve stratejik konumuna dikkat çekti. Keşir, sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin işlerini kolaylaştırmak adına odanın yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yeni dönem projeleri ortak akılla değerlendirildi

Milletvekili Ercan Öztürk ise DTSO yönetimiyle yapılan görüşmede kentin ihtiyaçlarının ve yeni dönem projelerinin masaya yatırıldığını ifade etti. Üreten, büyüyen, istihdam sağlayan ve ihracatıyla dikkat çeken Düzce'nin ticaretini geliştirecek, sanayicilerin gücünü artıracak adımların istişare edildiğini aktaran Öztürk, kentin kalkınması için ortak akıl ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

DTSO'nun yeni döneminde milletvekilleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin ortak gündemde tutulması yönünde mesaj verildi.