Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Yeni Hizmet Binası 2026\'da Açılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Hizmet binasının 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binası şantiyesini DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yüklenici firma yöneticilerine bina inşaat çalışmalarının Haziran 2026'ya kadar bitirilmesi konusunda talepte bulunarak taahhüt süresinden önce teslim edilmesi konusunda söz aldı.

DTSO Başkanı Bıyık, inşaat çalışmaları, binanın yapısı, hangi hizmetlerin yer alacağı konusunda Başkan Özlü'ye bilgiler verdi. Bıyık, "DTSO'nun 50 yıllık ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz bir proje. Yalnız Düzce TSO değil, birbiriyle bağlantılı diğer kurumlarımızın da içinde yer alacağı kompleks bir bina olmasını düşünüyoruz. Düzce'nin vizyonuna uygun, yeni ihtiyaçlara karşılık verebilecek teknolojik donanımlara sahip modern bir bina olacak. Proje aşamasından bu yana olan büyük katkılarından dolayı Bakanımız, Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Faruk Özlü, belediye binası ile valilik binası arasında sıkışan Düzce'yi el birliğiyle genişlettiklerini belirterek, "Düzce'nin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Belediye ve valilik binaları arasında sıkışan Düzce'yi genişletiyor, Düzcelilere yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu muazzam eseri de şehrimize değer katacak" şeklinde konuştu.

Ziyaret programı günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - DÜZCE