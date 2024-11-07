Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon

Düzce Üniversitesi\'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon

TÖMER, uluslararası öğrencilere Türkçe ve üniversite imkanlarını tanıttı, uyum sürecini kolaylaştırdı.

07.11.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından, yeni gelen uluslararası öğrencilerine uyum sürecini kolaylaştırmak, üniversitenin imkanlarını tanıtmak ve Türkçe öğrenim süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki programın açılış konuşmasında TÖMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Eyüp Aydoğdu, "Binlerce kilometre uzaklardan büyük fedakarlık göstererek eğitim almak amacıyla ülkemize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim hayatınızın ilk adımında sizlere Türkçe öğretmekten, Türk kültürünü tanıtmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Üniversitemizdeki her anınızın en verimli, en güzel şekilde geçmesini temenni eder, başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

Düzce'nin tanıtım sunumu ile başlayan oryantasyon programı, Düzce Üniversitesi imkanları ve Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tanıtımıyla devam etti. Üniversitenin Türkçe öğretimi konusundaki nitelikli çalışmaları, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle uluslararası öğrencilerin üniversite yaşamlarının kolaylaştırılmasının hedeflendiği programın son bölümünde öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Türkçe gerçekleştirilen program eş zamanlı olarak Kazakça, Arapça ve İngilizce çeviri ile de desteklenerek tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.