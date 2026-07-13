Düzce Üniversitesi'ne ISO 9001:2015 Belgesi Yenilendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'ne ISO 9001:2015 Belgesi Yenilendi

Düzce Üniversitesi\'ne ISO 9001:2015 Belgesi Yenilendi
13.07.2026 14:54
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Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Üretim Merkezi, gerçekleştirilen belge yenileme denetimini başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniden aldı.

Denetim kapsamında Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nin kalite yönetim sistemi, yürütülen faaliyetleri ve süreçleri ilgili standart doğrultusunda değerlendirildi. "Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Üretimi" kapsamındaki çalışmaların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerini karşıladığı tescillendi.

Belgenin yenilenmesiyle, Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nin kalite odaklı hizmet anlayışı, sürekli iyileştirme yaklaşımı ve uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri bir kez daha belgelendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Eğitim, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'ne ISO 9001:2015 Belgesi Yenilendi - Son Dakika

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