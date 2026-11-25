Düzce Üniversitesi tarafından Aydınpınar köy meydanında düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, hastalıklardan korunma, erken teşhis, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlığın Şifresi: Erken Fark Et, Sağlıklı Yaşa' başlıklı Bilim Kafe etkinliği, Aydınpınar köy meydanında gerçekleştirildi. Programda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Furkan Süner, vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinlikleriyle bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerde akademisyenlerin vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Cömert, katılımcıların merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlarına sorabildiğini söyledi.

Kronik hastalıklarda düzenli takip ve erken teşhis önemli

Etkinlikte konuşan Dr. Ahmet Furkan Süner, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet hakkında bilgilendirmede bulundu. Kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme gibi sağlık sorunlarının belirtilerini anlatan Süner, kronik hastalıkların kontrolünde düzenli ölçüm ve hekim takibinin önemini vurguladı. Kanser tarama programları hakkında da bilgi veren Süner, herhangi bir şikayet bulunmasa bile yaş ve risk durumuna uygun taramaların yaptırılması gerektiğini belirtti.

Sağlıklı yaşam için günlük alışkanlıklara dikkat çekildi

Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve tütün kullanımından uzak durmanın sağlıklı yaşlanmadaki rolüne değinen Süner, yürüyüşün günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini ifade etti. Sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veren Süner, yetişkinlerde aşı takibinin de koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşların sorularının yanıtlandığı program, Ahmet Furkan Süner'e teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.