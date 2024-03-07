Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nden Spor Girişimcileriyle Buluşma Paneli

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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi birlikteliğiyle düzenlenen "Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda ki programın oturum başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sivrikaya'nın yapmış olduğu panelin ilk konuşmasını gerçekleştiren Emre Çek, spor sektöründe beden eğitimi mezunu antrenör eksikliği olduğunu fark ettiğini belirterek, ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladığını ve bu nedenle spor salonu açtığını ifade etti. Uşak merkez ve Eşmene ilçesinde iki spor salonu işlettiğini dile getiren Çek, eğitim hayatında edindiği tecrübelerden faydalandığını söyledi.

Programın ikinci konuşmacısı Serhat Mete; öğrencilik yıllarındaki planlarından bahsederek öncelikle antrenörlük fikriyle geleceğine yönelik hedef oluşturduğunu, mezun olduktan sonra farklı bir konsept ile kendi spor salonunu açmaya karar verdiğini dile getirdi. Sosyalleşme odaklı olduğunu ve kendini özel hissetmek isteyen bir hedef kitle seçtiğini vurguladı. Bu hedefe yönelik birçok etkinlik düzenlendiğini söyleyen Serhat Mete, girişimcilik hikayesinde spor kulübü kurduktan sonra ilk yıl için düzenli ve sabırlı bir şekilde çalışmayı, ikinci yıllarında uzman antrenörlerle üyelerine hizmet vermeyi planladıklarını, üçüncü yıllarında ise ikinci stüdyolarını açarak hizmetlerini başka illere taşıyıp şubeleşme hedefleri olduğunu belirtti.

Programın son konuşmacısı Uğur Özenen ise; başarı hikayesini "Bir hayaldi, gerçek oldu" diyerek anlatmaya başladı. Üniversiteye başlarken antrenörlük belgesi olduğunu söyleyen Özenen; okulda aktif bir öğrenci olduğunu belirterek öğrencilik döneminde yer aldığı sosyal faaliyetlerden bahsetti. Üniversitede ders kapsamında hazırladığı halı saha projesini hayata geçirdiğini ifade eden Özenen, Düzce'de arsa kiralayarak sıfırdan bir halı saha kurma girişimciliğinde bulunduğunu dile getirdi. Halı saha açma fikrinin nasıl ortaya çıktığını, araziyi nasıl belirlediğini, projeye başladıktan sonra ne tür sorunlarla karşılaştığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Program; Prof. Dr. Hamdi Pepe, Doç. Dr. Şirin Pepe, Doç. Dr. Reşat Sadık, Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, Dr. Öğretim Üyesi Mensur Pehlivan ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Türegün tarafından Serhat Mete, Uğur Özenen ve Emre Çek'e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE