Düzce Valisi Makas, bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi\'yi ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, kentin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan bıçakçılık geleneğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi'yi ziyaret etti. Kültür Mahallesi ve Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde ustalarla bir araya gelen Vali Makas, geleneksel bıçakçılık sanatının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve bu alanda faaliyet gösteren esnafın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce'nin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan geleneksel bıçakçılığın korunmasının önemine dikkat çeken Vali Makas, emekleri ve kültürel mirasa sundukları katkılar dolayısıyla ustalara teşekkür etti.

Vali Makas, bıçakçılık ustalarına çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Çarşı esnafıyla bir araya geldi

Ziyaret programı kapsamında iş hanı ile çarşı esnafını da ziyaret eden Vali Mehmet Makas, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Vali Makas, Düzce'nin ticari ve sosyal hayatına katkı sunan esnafa çalışmalarında başarılar diledi.

Düzce'de geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapılan ziyaretler, esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerle devam etti.