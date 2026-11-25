Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan emekli öğretmen Kadriye Yeşilyaprak ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan emekli öğretmen Kadriye Yeşilyaprak'ı ziyaret etti. 33 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini özveriyle sürdüren Kadriye Yeşilyaprak'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayan Vali Makas, kendisine sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Ziyarette günün anısına pasta kesilirken, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas huzurevinde kalan büyüklerle sohbet ederek vakit geçirdi.