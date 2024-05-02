Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Şehit Ramazan Gönül'ün ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Şehit Ramazan Gönül'ün ailesini ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan\'ın eşi Şehit Ramazan Gönül\'ün ailesini ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan, Düzce Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Şule Ergüder ile birlikte Şehit Ramazan Gönül'ün ailesini evinde ziyaret etti. Pınar Aslan, ziyarette şehitlerin ailelerinin kutsal birer emanet olduğunu belirtti.

02.05.2024 14:06
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan, Düzce Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Şule Ergüder ile birlikte Şehit Ramazan Gönül'ün ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Düzce Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Şule Ergüder'le beraber 2002 yılında Muş ilinde görevi başında Şehit olan Ramazan Gönül'ün ailesini ziyaret etti.

Pınar Aslan ziyarette, "Şehitlerimizin aileleri bizim için kutsal birer emanettir, her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Gönül Ailesi, Pınar Aslan ve Şule Ergüder'e kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Şehit Ramazan Gönül'ün ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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