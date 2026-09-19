Düzce Yığılca\'da çiftçi yeni sezon salep orkidesi dikimi gerçekleştirdi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Redifler köyünde bir üretici, yeni sezon salep orkidesi dikimini gerçekleştirdi.

Yığılca'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin üreticilere kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Redifler köyünde üretim yapan girişimci bir çiftçi tarafından yeni sezon salep orkidesi dikimi gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan salep, ekonomik değeri ve bölgenin iklim ile toprak şartlarına uyumu nedeniyle alternatif ürünler arasında öne çıkıyor.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, salep üretimi yapan çiftçilere teknik destek ve rehberlik sağlarken, üretim alanlarında arazi kontrolleri de gerçekleştiriyor. İlçede alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerin farklı gelir kaynaklarına yönlendirilmesi ve tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, salep üretimine katkı sunan üreticiye bereketli bir sezon dileyerek, ilçedeki üreticilere yönelik teknik destek ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.