e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planlarına Erişim Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Yerel

e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planlarına Erişim Kolaylaşıyor

e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planlarına Erişim Kolaylaşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Plan Otomasyon Sistemi ile vatandaşların imar planlarına erişimini dijital ortamda kolaylaştırdı. Parsel sahipleri, imar planlarındaki değişiklikleri anında öğrenebilecek ve itirazlarını çevrim içi yapabilecek.

03.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:40
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların imar planlarına erişimini e-Plan Otomasyon Sistemleri uygulamasıyla kolaylaştırdı. Artık parsel sahipleri belediyelerin askıdaki ve yürürlükteki imar planlarıyla ilgili tüm değişiklikleri anında öğrenebilecek. e-Devlet ile entegre olan sistemde vatandaşlar itirazlarını da çevrim içi yapabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, e-Plan Otomasyon Sistemleri uygulamasını bir süre önce hizmete sundu. e-Plan ile tüm imar planları dijital ortamda arşivlendi. Artık vatandaşlar istedikleri zaman hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına erişebiliyor. Ayrıca sistemle imar planları üzerinde yapılan son güncellemeler ve askıya çıkarılan tüm imar planları için parsel sahipleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor. Sistemde 25 bin kurumsal kullanıcı ve 250 binin üzerinde de kayıtlı mekansal plan bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "E-Plan Otomasyon Sistemi uygulamamız ile vatandaşlarımızın tüm imar planlarına erişimini tek tıka indirdik" denildi.

E-Devlet ile entegre sistem

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan da uygulamayla ilgili bilgi vererek, "Vatandaşlarımız Türkiye'deki tüm imar planlarıyla ilgili askı süreçlerini ve kesinleşen planlarla ilgili tüm bilgileri hem web uygulamamız üzerinden hem de mobil uygulamamız üzerinden görebilirler. Artık plan değişikliklerinde parsel malikleri e-Devlet kapısı üzerinden bilgilendiriliyor. Herhangi bir parseliniz üzerinde bir plan değişikliği yapılacaksa e-Devlet kapısından artık bilgilendiriliyorsunuz. Bu değişiklik bilgisi size ulaştığında isterseniz itirazınızı da e-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyorsunuz" dedi.

Akıllı şehirler için önemli adım

e-Plan Otomasyon Sistemi'nin ileri seviye bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması olduğunu vurgulayan Alan, "Aynı zamanda akıllı şehirler için de çok önemli bir altlık oluşturacak. Buna da son derece önem veriyoruz. Bu yazılım ve buna benzer yazılımlar akıllı şehirlerin de en önemli uygulamalarından biri haline gelecek. Bilgi erişiminde şeffaflığı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planlarına Erişim Kolaylaşıyor - Son Dakika

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