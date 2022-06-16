Ebelik bölümü öğrencilerinden hastanede yatan çocuklarla moral

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, hazırladıkları materyalleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Süt Çocuğu 1 Servisi'nde yatan çocuklarla buluşturdular.

"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi" dersi kapsamında ve Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Bal öncülüğündeki etkinlikte öğrenciler, odaları ziyaret edip çocuklarla oyunlar oynayıp doyasıya eğlendiler. Hastanede yatan çocukların stresle mücadele etmesinde temel bir faktör olan oyunlarla keyifli dakikalar yaşatan öğrenciler, ayrıca boyama kalemleri ve kitapları ile hazırladıkları maskeleri çocuklara hediye ettiler.

"Oyun, çocukların endişe ve stresi yenmesinde etkili bir araç"

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Öğr. Gör. Sümeyye Bal, oyunlar sayesinde öğrencilerin, çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlayıp kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirterek, "Çocukların hastanede yatması, gerek kendileri gerekse ebeveynleri için stres yaratıyor. Bu çocukların endişe ve stresi yenmesinde ise oyun, etkili bir araç olarak kullanılıyor. Oyunlar, hastanede geçirilen zamanda çocukların stres seviyesini azaltmak için birebir niteliğe sahip. Dolayısıyla burada güzel zaman geçirip çocuklarla eğlendik, mutlu olduk. Etkinliğin düzenlenmesinde destek verip yardımcı olan Hastane yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - SAMSUN