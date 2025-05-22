Ebru Sanatıyla Kültürel Miras

Sanat ve Marifet Öğrenci Topluluğu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi kapsamında 'Kadim Türk Sanatının Tanıtımı: Ebru' etkinliğini gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Atölyesinde düzenlenen etkinlikte, alanında uzman eğitmenler rehberliğinde ebru sanatının tarihçesi, önemi ve teknikleri katılımcılara anlatıldı. Teorik bilgilendirmelerin ardından katılımcılar, Türk kağıt süsleme sanatı olan ebru çalışmaları yaptılar. Rengarenk çalışmalar, Baberti Külliyesi fuaye alanında sergilendi. Etkinlik, hem sanatla buluşmak, hem de kültürel mirasa dokunmak adına katılımcılara farklı bir deneyim sundu. - BAYBURT