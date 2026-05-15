Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Ak Parti'ye Katılacağı Yönündeki İddialara Yanıt

15.05.2026 18:21  Güncelleme: 23:41
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanlayarak, CHP'ye bağlılığını vurguladı ve mücadeleye devam edeceğini söyledi.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara "Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım" yanıtını verdi. Gencan, "Ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023'te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz…Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek" dedi.

Gencan, parti binası önünde AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu. Gencan, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Gencan, şunları kaydetti:

"Gerilim siyasetinden beslenmiyoruz. Bizler Edirne için mücadele ediyoruz. Örgütümüz de öyle…Edirne Belediye Başkanı olarak da öyle…Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım. Bu şehirde sözümüz var. Bize oy veren oy vermeyen herkesin hakkını savunacağız. Herkesin hukukunu savunacağız. Herkese hizmet götüreceğiz. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada da, bunu da yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. O yüzden ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023'te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz…Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek. Ben hep şunu söylüyorum; Ben şehrimin dayanışma ruhuyla gurur duyuyorum. Bir arada yaşam duygusuyla gurur duyuyorum. Bu böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek.  Mesele sadece koltuk meselesi de değil. Bu bürokratlarımızın, mevkidaşlarımızın aileleri var ve büyük acılar yaşanıyor. O acıların da son bulmasını istiyoruz. Bizler hiçbir zaman belediye başkanları yargılanamaz değil, tabi ki yargılanalım, tabi ki incelenelim. Ama tutukluluğa son verilmesini de istiyoruz. Buradan selam olsun tüm mevkidaşlarıma, selam olsun bürokratlarımıza…"

Kaynak: ANKA

