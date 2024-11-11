Edirne'de 609 Göçmen Organizasyonu Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 609 Göçmen Organizasyonu Yakalandı

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Edirne Valisi Sezer, 10 ayda 609 göçmen organizatörünün yakalandığını ve kaçakçılığın azaldığını belirtti.

11.11.2024 18:53
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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 ayda 609 göçmen organizatörünün yakalandığını söyledi. Sezer, "Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 organizatörü yakaladık. Geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda. Yine bu yakalanan organizatörlerin yanında özellikle kiralık, ticari araçlarla bunlar yapılıyor. 329 tane de araç göçmen kaçakçılığında kullanıldığı için yakalanmıştır" dedi.

Sezer, Edirne Valiliği'nde asayiş olayları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Sezer, yasa dışı göçle mücadeleye devam edildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yaşa dışı göçte yüzde 87 oranında azalma olduğunu kaydetti.

"40'a yakın kontrol noktamız var"

Sezer, şunları söyledi:

"104 tane bu çerçevede geçici güvenlik noktasımız var. Yine 40'a yakın da kontrol noktamız var. Burada personelimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 organizatörü yakaladık. Geçen yıla göre oranladığımızda büyük bir artış göstermiş durumda. Yine bu yakalanan organazitörlerin yanında özellikle kiralık, ticari araçlarla bunlar yapılıyor. 329 tane de araç göçmen kaçakçılığında kullanıldığı için yakalanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre, göçmen kaçakçılığında rota ve göçmen hareketliği noktasında yüzde 87 oranında azalmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de 609 Göçmen Organizasyonu Yakalandı - Son Dakika

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