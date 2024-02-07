Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Son Buldu, Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendirdi - Son Dakika
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Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Son Buldu, Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendirdi

Edirne\'de Olumsuz Hava Şartları Son Buldu, Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendirdi

Edirne kent merkezinde bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli ve ılık günlere bıraktı. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek caddelere akın etti. Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı daha da yükselecek.

07.02.2024 11:01
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Bir süredir olumsuz hava şartlarının etkisinde olan Edirne'de güneşli hava yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini caddelere attı.

Edirne kent merkezinde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hafta sonu yerini güneşli ve ılık günlere bıraktı. Şubat ayında bahardan kalma bir gün yaşandığı kentte özellikle vatandaşlar Saraçlar Caddesi'nde çocuklarını gezdirdi ve ev ihtiyaçlarını karşılamayı tercih etti.

Yağmur olmazsa sıkıntılı bir sürecin olacağını belirten Erdogdu Zangallı, "Bu mevsimde havaların böyle gitmesi hiç iyi değil. Bu havada kar yağması lazım, yağmur yağması lazım. Allah sonumuzu hayır etsin. Malum kar yağmaz ise yağmur yağmaz ise bereket olmaz. Bereket olmayınca insanların vay haline" dedi.

Muhammer Cevizci ise, "Şükür halimize, birkaç gündür havalar iyi" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik tahminlere göre kentte önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı yükselişe geçecek. Perşembe günü 20 dereceye yükselecek olan sıcaklığın, hafta sonu da biraz daha yükselmesi bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Son Buldu, Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendirdi - Son Dakika
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