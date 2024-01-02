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Edirne'de Ihlamur Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Edirne'de Ihlamur Fiyatları Yükseldi

Edirne'de aktarlarda ıhlamurun kilosu 750 liraya yükseldi. Aktar Gökhan Baraz, yazın yaşanan kuraklık nedeniyle ıhlamur üretiminin az olduğunu belirtti. Fiyatların yüksek olması sebebiyle vatandaşların gramla alabildiğini söyleyen Baraz, yılbaşından sonra fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

02.01.2024 - 17:42,
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Edirne'de aktarlarda ıhlamurun kilosu 750 liraya yükseldi. Aktar Gökhan Baraz, "Biz 50 gramını 40 liraya veriyoruz. Ambalaj, etiketi işin içine dahil ettiğimizde biz kilosunu 800 liraya veriyoruz. Fiyatlar baya yüksek, yılbaşından sonra biraz daha yükseleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Aktar Gökhan Baraz, yazın yaşanan kuraklıktan dolayı ıhlamur üretimin bu yıl az olduğunu söyledi. Baraz, bugün yaptığı açıklamada, talebin ıhlamura fazla olduğunu fakat fiyatının pahalı olmasından dolayı vatandaşların gramla alabildiğini dile getirdi.

"KİLOYLA ALAN YOK ARTIK"

Baraz, şunları söyledi:

"Bu sene ıhlamur fiyatları yüksek, sebebi yazın çok sıcak geçmesinden dolayı. Piyasada ıhlamur yok. Piyasada ıhlamur olmayınca talep de olunca fiyatı çok yüksek. Fiyatı çok yüksek, kilosu 700-750 liralarda. Biz 50 gramını 40 liraya veriyoruz. Ambalaj, etiketi işin içine dahil ettiğimizde biz kilosunu 800 liraya veriyoruz. Fiyatlar baya yüksek, yılbaşından sonra biraz daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Kiloyla alan yok artık, paketle alınıyor."

Edirne\'de Ihlamur Fiyatları Yükseldi
Kaynak: ANKA
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